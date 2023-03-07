



Во Франции бастуют против пенсионной реформы: остановлено ж/д сообщение

Во Франции прекратилось железнодорожное сообщение, закрытые школы, остановили поставки топлива. Так профсоюзы отреагировали на пенсионную реформу в исполнении действующей власти. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



Французские профсоюзы объявили бессрочную акцию протеста против пенсионной реформы Эммануэля Макрона. Забастовка, которая началась из-за запланированного повышения пенсионного возраста, не должна иметь завершения.



"Мы будем продолжать, пока реформа не будет отменена", – сказал глава одного из профсоюзов Фредерик Суйо.



В результате забастовки перестали работать целые отрасли экономики – остановилось большинство поездов в стране и прекратились поставки топлива. В забастовке принимают участие сотрудники крупнейшей государственной энергогенерирующей корпорации Франции EDF, к ним присоединились работники нефтеперерабатывающих заводов и газового сектора. Также в акции протеста приняли участие учебные заведения, что привело к закрытию школ.



В 2010 году президент Франции Николя Саркози поднял пенсионный возраст с 60 до 62 лет. Сейчас правительство Эммануэля Макрона хочет увеличить пенсионный возраст до 64 лет. Это вызвало бурную реакцию профсоюзов, еще в феврале собиравших крупную акцию протеста против пенсионной реформы.