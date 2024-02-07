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Владелец "российского Google" уходит покидает свою страну
07.02.2024 04:30 MIGnews.com

Владелец "российского Google" уходит покидает свою страну

Владелец компании "Яндекс", которую часто называют "российским Google", заявил, что будет уходить из своей страны.

Голландская материнская компания продала компанию в России за $5,2 млрд, что значительно ниже ее оценочной рыночной стоимости.

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Продажа консорциуму инвесторов означает, что российский бизнес "Яндекса" теперь полностью принадлежит России.
Ранее компанию обвиняли в сокрытии от российской общественности информации о войне в Украине.

Москва приветствовала последнюю сделку, которая, по словам компании, стала "результатом обширного периода планирования и переговоров, длившихся более 18 месяцев".
 

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