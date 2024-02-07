



Владелец "российского Google" уходит покидает свою страну

Владелец компании "Яндекс", которую часто называют "российским Google", заявил, что будет уходить из своей страны.



Голландская материнская компания продала компанию в России за $5,2 млрд, что значительно ниже ее оценочной рыночной стоимости.



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Продажа консорциуму инвесторов означает, что российский бизнес "Яндекса" теперь полностью принадлежит России.

Ранее компанию обвиняли в сокрытии от российской общественности информации о войне в Украине.



Москва приветствовала последнюю сделку, которая, по словам компании, стала "результатом обширного периода планирования и переговоров, длившихся более 18 месяцев".

