



Великобритания ввела новые санкции против РФ: кого затронули

В четверг, 22 февраля, Великобритания ввела новые антироссийские санкции.



Под их действие попали крупнейшие российские производители боеприпасов и электроники, а также компании, торгующие алмазами и нефтью.



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В списке, помимо прочего, оказались европейские, китайские, турецкие и белорусские компании, а также физлица, которые помогают России обходить санкции.



Под санкциями оказались топ-менеджеры алмазнодобывающей компании АЛРОСА, компании НОВАТЭК, проект по добыче и производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" и алмазодобывающая фирма AGD Diamonds.

