Новости » Экономика
Великобритания ввела новые санкции против РФ: кого затронули
22.02.2024 15:41 Алина Груднева

Великобритания ввела новые санкции против РФ: кого затронули

В четверг, 22 февраля, Великобритания ввела новые антироссийские санкции.

Под их действие попали крупнейшие российские производители боеприпасов и электроники, а также компании, торгующие алмазами и нефтью.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В списке, помимо прочего, оказались европейские, китайские, турецкие и белорусские компании, а также физлица, которые помогают России обходить санкции.

Под санкциями оказались топ-менеджеры алмазнодобывающей компании АЛРОСА, компании НОВАТЭК, проект по добыче и производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" и алмазодобывающая фирма AGD Diamonds.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы