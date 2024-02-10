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В Украине сказали, сколько еще протянут без помощи США
10.02.2024 16:07 Алина Груднева

В Украине сказали, сколько еще протянут без помощи США

Украина пока что способна протянуть без американской военной помощи, согласование которой в США ожидается в ближайшие месяцы.

С таким позитивным настроем в интервью Report выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"У нас хватит ресурсов на два месяца, поэтому мы чувствуем себя в безопасности", - заверил Арахамия.

По словам политика, ситуация с внешним финансированием остается сложной.

"Недавно Евросоюз принял программу в 50 млрд евро сроком на 4 года. То есть у нас есть определенные финансовые средства на предстоящие 4 года. На прошлой неделе я был в США и стал свидетелем поддержки Украины. Однако внутри еще остаются нерешенными вопросы, связанные с границей", - подчеркнул он.

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