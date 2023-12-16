Новости » Экономика
В Украине придумали, как обойти вето Орбана
16.12.2023 20:50 Алина Груднева

В Украине придумали, как обойти вето Орбана

Существует три способа, чтобы обойти вето, поставленное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на выделение 50 млрд евро помощи Украине.

По данным РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил замглавы Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

По его словам, один из способов, при чем самый простой, изменение общего бюджета ЕС, которое будет подразумевать выделение средств.

Второй - выделение средств путем двусторонней помощи. Как пояснил Жовква, 26 остальных государств, кроме Венгрии, будут это делать не из бюджета Евросоюза.

Самый альтернативный, третий вариант - макрофинансовая поддержка Украины на первое время.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы