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В Турции раскрыли масштабную схему инвестиционного мошенничества
08.04.2023 21:50 Алина Груднева

В Турции раскрыли масштабную схему инвестиционного мошенничества

Отдел по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула раскрыл масштабную схему инвестиционного мошенничества.

По данным Hurriyet, в рамках масштабного рейда, проведенного по 88 адресам, были задержаны 153 подозреваемых.

Под стражей остались 132 из них. В настоящее время правоохранители проводят с ними следственные мероприятия.

По версии полиции, были созданы компании, не зарегистрированные Управлением рынка капиталов (SPK).

Фирмы-"пустышки" заманивали клиентов, предлагая сделать инвестиции. Вложенные деньги преступники присваивали. Другие подставные компании помогали скрыть хищение денег. По подсчетам, преступники заработали около 520 млн долларов.
 

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