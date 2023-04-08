В Турции раскрыли масштабную схему инвестиционного мошенничества
Отдел по борьбе с киберпреступностью полиции Стамбула раскрыл масштабную схему инвестиционного мошенничества.
По данным Hurriyet, в рамках масштабного рейда, проведенного по 88 адресам, были задержаны 153 подозреваемых.
Под стражей остались 132 из них. В настоящее время правоохранители проводят с ними следственные мероприятия.
По версии полиции, были созданы компании, не зарегистрированные Управлением рынка капиталов (SPK).
Фирмы-"пустышки" заманивали клиентов, предлагая сделать инвестиции. Вложенные деньги преступники присваивали. Другие подставные компании помогали скрыть хищение денег. По подсчетам, преступники заработали около 520 млн долларов.