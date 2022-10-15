Новости » Экономика
В Суэцком канале расширят количество услуг для кораблей
15.10.2022 11:39 Алина Груднева

В Суэцком канале расширят количество услуг для кораблей

Экономическая зона Суэцкого канала Египта предложит судам новые услуги, включая заправку и питание.

 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетские СМИ.
 
Уточняется, что услуги будут расширены, начиная с первого квартала 2023 года. 
 
По словам представителя Суэцкого канала, они будут предлагаться в Порт-Саиде и Суэце в северной и южной частях канала соответственно.
 
Для кораблей, следующих транзитом через порт Сохна, будет доступно от 20 до 25 услуг, включая медицинскую эвакуацию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы