



В Израиле удвоилось количество угнанных автомобилей – отчет



Согласно данным страховых компаний, количество угонов автомобилей в Израиле за последний год увеличилось более чем вдвое.



Только в декабре было угнано от 1200 до 1300 автомобилей, что на 100% больше, чем в том же месяце 2021 года. Цены на запчасти резко выросли из-за перебоев в цепочке поставок и нехватки новых автомобилей, что привело к увеличению спроса на краденые запчасти.



95% угнанных автомобилей оказываются в Палестинской автономии.



Средняя стоимость угнанного автомобиля составляет от 85 000 до 90 000 шекелей, при этом страховые компании должны выплачивать более 110 миллионов шекелей компенсации каждый месяц и более 1,3 миллиарда шекелей в год.



Страховые ставки выросли на 10% из-за роста числа угонов, сообщил Globes руководитель одной из страховых компаний. Однако данные службы цифрового страхования Wobi показывают, что рост может быть ближе к 20%.



Mazda 3 является наиболее часто угоняемым автомобилем, за ней следуют Kia Picanto, Mazda 6, Hyundai Tuscon, Kia Niro, Mazda CX5, Kia Sportage и Hyundai Kona.



Отмечается, что угонщики практически не интересуются электромобилями.



В Тель-Авиве было украдено больше всего автомобилей, что составляет 10% от общего числа, за ним следуют Петах-Тиква (9%), Иерусалим (6%), Беэр-Шева (5%) и Нетания (4%).