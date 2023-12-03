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В Индии сокращается производство шафрана
03.12.2023 03:30 MIGnews.com

В Индии сокращается производство шафрана

Получаемый из растения крокус, шафран стоит около 1 500 долларов за килограмм.

Около 90 % индийского производства шафрана приходится на Кашмир, где его выращивают уже несколько веков.

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Производитель говорит, что "для производства 1 кг шафрана требуется от 200 000 до 300 000 цветов".

С годами его поля стали менее продуктивными. Он помнит времена, когда крокус цвел от трех до пяти раз, теперь же их количество сократилось до двух-трех.

Он винит в этом более неустойчивый режим осадков и более высокие температуры, из-за которых почва становится слишком сухой для чувствительного растения крокус.
 

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