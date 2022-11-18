



В IAI самый прибыльный период в истории аэрокосмической отрасли

Израильский производитель Israel Aerospace Industries (IAI) опубликовал отчет за третий квартал 2022 года.

"Это был самый прибыльный период в истории аэрокосмической отрасли: чистая прибыль выросла на 54% и составила примерно 202 миллиона долларов", - сказано в отчете.

В компании сообщили, что у нее самый высокий квартальный портфель заказов за всю ее историю, составивший около 15,8 млрд долларов. К сравнению, в прошлом году было заказов на 13,4 млрд долларов.

Операционная прибыль увеличилась примерно со 190 млн долларов за первые девять месяцев прошлого года до примерно 304 млн долларов за аналогичный период 2022 года.