



В Госдуме РФ "раскрыли", кто стоит за срывом зерновой сделки

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что за срывом "зерновой сделки" стоят Украина, США и Великобритания.



Об этом сообщают РИА Новости.



"За срывом "зерновой сделки" стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Черном море, была спланированной провокацией. Зерновая сделка - яркий пример того, что с террористами и их спонсорами договариваться нельзя. Срыв зерновой сделки говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы", - заявил Шеремет.