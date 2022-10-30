В Госдуме РФ "раскрыли", кто стоит за срывом зерновой сделки
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет заявил, что за срывом "зерновой сделки" стоят Украина, США и Великобритания.
Об этом сообщают РИА Новости.
"За срывом "зерновой сделки" стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Черном море, была спланированной провокацией. Зерновая сделка - яркий пример того, что с террористами и их спонсорами договариваться нельзя. Срыв зерновой сделки говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы", - заявил Шеремет.