



В этом году страны ЕС покупают больше ядерного топлива у РФ, чем до войны

Как утверждают в Энергоатоме, в текущем году страны ЕС купят больше ядерного топлива у РФ, чем в 2021-м, до начала широкомасштабной агрессии России в Украину.



По крайней мере пять стран: Болгария, Финляндия, Чехия, Венгрия и Словакия, используют реакторы российского производства.



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Такой импорт не попадает под санкции ЕС. Однако страны НАТО и ЕС делают все возможное, чтобы уменьшить свою зависимость от любых поставок из РФ.

