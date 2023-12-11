



В ЕС компаниям могут разрешить разрывать контракты на покупку газа из РФ

В Брюсселе намерены дать возможность компаниям в европейских странах разрывать контракты на покупку российского Газа.



Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.



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Если будет принято соответствующее решение, это позволит энергокомпаниям ЕС отказываться от поставок по долгосрочным контрактам и не платить при этом большие штрафы.



"Компании в Европе, работающие с РФ по долгосрочным контрактам, говорят, что будут забирать законтрактованные объемы, если политики это не запретят", – подчеркнул старший аналитик по рынку СПГ консалтинговой компании ICIS Алекс Фоул.