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В Англии выпущены новые банкноты с изображением короля Карла III
05.06.2024 22:30 Алина Груднева

В Англии выпущены новые банкноты с изображением короля Карла III

Центробанк Англии выпустил в оборот новые банкноты с изображением короля Карла III.

Около 60 лет на национальной валюте красовался портрет королевы Елизаветы II.

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В Центробанке уточнили, что банкноты с изображением королевы по-прежнему действительны. Будут приниматься оба варианта.

"Это исторический момент. Мы знаем, что наличные деньги важны для людей, и мы стремимся предоставлять банкноты до тех пор, пока они нужны обществу", - сообщили в Центробанке Англии.

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