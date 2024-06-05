В Англии выпущены новые банкноты с изображением короля Карла III
Центробанк Англии выпустил в оборот новые банкноты с изображением короля Карла III.
Около 60 лет на национальной валюте красовался портрет королевы Елизаветы II.
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В Центробанке уточнили, что банкноты с изображением королевы по-прежнему действительны. Будут приниматься оба варианта.
"Это исторический момент. Мы знаем, что наличные деньги важны для людей, и мы стремимся предоставлять банкноты до тех пор, пока они нужны обществу", - сообщили в Центробанке Англии.
King Charles bank notes enter circulation today - here are the first £5, £10, £20 and £50 serial numbers to hunt for that could be worth a fortune https://t.co/q2RqgjxinQ pic.twitter.com/HhuYQKK10p— Daily Mail Online (@MailOnline) June 5, 2024