В Англии выпущены новые банкноты с изображением короля Карла III

Центробанк Англии выпустил в оборот новые банкноты с изображением короля Карла III.



Около 60 лет на национальной валюте красовался портрет королевы Елизаветы II.



В Центробанке уточнили, что банкноты с изображением королевы по-прежнему действительны. Будут приниматься оба варианта.



"Это исторический момент. Мы знаем, что наличные деньги важны для людей, и мы стремимся предоставлять банкноты до тех пор, пока они нужны обществу", - сообщили в Центробанке Англии.

King Charles bank notes enter circulation today - here are the first £5, £10, £20 and £50 serial numbers to hunt for that could be worth a fortune https://t.co/q2RqgjxinQ pic.twitter.com/HhuYQKK10p