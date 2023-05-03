



В 2022 году более 250 миллионов человек столкнулись с продовольственным кризисом

Ежегодный отчет Организации Объединенных Наций свидетельствует, что в 2022 году острый продовольственный кризис затронул более 250 миллионов человек. В 2021 году таких людей было 193 миллиона в 53 странах. Об этом пишет The Guardian.



По данным ООН, прошлый год стал четвертым подряд, когда количество людей, испытавших влияние продовольственного кризиса, значительно выросло. В 2022 году по крайней мере 258 миллионов человек в 58 странах столкнулись с острой продовольственной опасностью.



Более 35 миллионов детей в возрасте до пяти лет в 58 странах страдали истощением, более девяти миллионов из них были в тяжелом состоянии.

С самыми серьезными кризисами сталкиваются государства, находящиеся в упадке или вовлеченные в региональные конфликты, – Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Афганистан, Йемен, Сирия и Судан. Другие – являются крупными развивающимися экономиками, в частности, Нигерия и Пакистан.



В 12 странах причиной продовольственного кризиса стали экстремальные погодные и климатические условия. Этот кризис охватил 57 миллионов человек. В частности, в Пакистане в 2022 году произошло сильное наводнение, от которого пострадали около 33 миллионов человек.



Одной из причин остается война России в Украине, в прошлом году она привела к стремительному росту цен на продукты. В ООН отметили, что индекс средних цен почти вернулся к довоенным уровням, но последствия все еще ощущаются. Также есть серьезные нарушения стабильного экспорта.