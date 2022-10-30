



Украина приостановила экспорт зерна по морю

В воскресенье, 30 октября, Украина приостановила экспорт зерна и другой агропродукции по морю из-за выхода России из "зернового соглашения". Об этом сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.



Сегодня из порта Одесской области должно было выйти судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода. "Из-за блокировки "зернового коридора" Россией экспорт невозможен", - подчеркнул Кубраков.



По словам министра, зерно для Эфиопии было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН.



Напомним, Россия заявила, что приостанавливает свое участие в "зерновом соглашении". Причиной этого РФ назвала якобы "нападение на корабли Черноморского флота".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия предлагает 500 тысяч тонн ворованного зерна, заблокировав в Украине вчетверо больше - почти 2 млн тонн.