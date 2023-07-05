



Турция хочет передачу управление портом в Измире странам Персидского залива

Турция ведет переговоры со странами Персидского залива по передаче прав на управление портом в Измире в рамках своей стратегии привлечения иностранных инвестиций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадира Уралоглу.



"Ведутся инвестиционные переговоры со странами Персидского залива, порт в Измире входит в перечень обсуждаемых вопросов", – отметил он.



При этом глава ведомства не конкретизировал список возможных покупателей этого актива и сумму сделки.



Пропускная способность порта в Измире составляет до 1,4 миллионов тонн навалочного груза в год. В настоящее время он принадлежит к турецкому суверенному фонду TWF и управляется национальной железнодорожной компанией TCDD (Турецкая железная дорога).