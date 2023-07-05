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порт
05.07.2023 18:07 Наталья Богинская

Турция хочет передачу управление портом в Измире странам Персидского залива

Турция ведет переговоры со странами Персидского залива по передаче прав на управление портом в Измире в рамках своей стратегии привлечения иностранных инвестиций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадира Уралоглу.

"Ведутся инвестиционные переговоры со странами Персидского залива, порт в Измире входит в перечень обсуждаемых вопросов", – отметил он.

При этом глава ведомства не конкретизировал список возможных покупателей этого актива и сумму сделки.

Пропускная способность порта в Измире составляет до 1,4 миллионов тонн навалочного груза в год. В настоящее время он принадлежит к турецкому суверенному фонду TWF и управляется национальной железнодорожной компанией TCDD (Турецкая железная дорога).

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