



Трамп об отмене шатдауна: республиканцам нужно быть жестче

Бывший президент США Дональд Трамп остался недовольным утверждением временного финансирования правительства, которое позволило Вашингтону избежать "шатдауна".



"Республиканцы получили очень мало, они должны быть жестче", - считает Трамп.



Он также похвалил своего соратника, законодателя Мэтта Гейтса, который объявил том, что он внесет предложение об отстранении спикера Палаты представителей Кевина Маккарти от должности. По словам Трампа, тот говорил об экс-президенте США "очень хорошие вещи".



Напомним, что в последний момент было одобрено временное финансирование правительства, а президент США Джо Байден подписал закон, что позволило не допустить "шатдауна". Соответствующие меры будут действовать до 17 ноября.