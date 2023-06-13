



Торги на Тель-Авивской фондовой бирже закрыты повышением цен

Фондовый рынок открыл сегодняшние утренние торги повышением цен, и эта тенденция сохранялась до конца налогового дня, когда индекс Tel Aviv 35 вырос на 0,61%, а индекс Tel Aviv 125 укрепился на 0,63%. Дневной оборот был высоким, 2,04.



Также на фондовых рынках Нью-Йорка и Западной Европы в эти часы цены растут. В Лондоне FTSE 100 вырос на 0,45%, а Франкфуртский DEX укрепился на 0,53%. В Нью-Йорке индексы Dow Jones 30 и Nasdaq Composite выросли примерно на 0,40% каждый. S&P 500 укрепляется примерно на 0,35%.

