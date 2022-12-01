



Tesla готовит обновленную Model 3 под кодовым названием "Highland"

Tesla разрабатывает обновленную версию Model 3 с целью сократить производственные затраты и повысить привлекательность электрического седана пятилетней давности.



Одним из основных направлений редизайна под кодовым названием "Highland" является сокращение количества компонентов и сложности интерьера Model 3, при этом основное внимание будет уделено функциям, которые ценят покупатели Tesla, включая функциональный дисплей.



Электрический седан Tesla сталкивается с растущей конкуренцией со стороны моделей от китайской компании BYD, Hyundai и грядущих релизов других крупных автопроизводителей.



Модернизация электроседана, которая также может включать некоторые изменения во внешности и силовой установке Model 3, будет запущена в производство на заводе Tesla в Шанхае и на заводе компании во Фримонте, штат Калифорния. Шанхайский завод Tesla Gigafactory запустит обновленную Model 3 в производство в третьем квартале 2023 года.



Tesla является самым прибыльным производителем электромобилей, в то время как многие конкуренты все еще работают в убыток. В третьем квартале Tesla получила прибыль в размере чуть более $9 500 с каждого проданного автомобиля, по сравнению с примерно $1 300 у Toyota.