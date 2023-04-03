



Теневой флот танкеров РФ может вызвать экологическую катастрофу

Созданный для транспортировки российской нефти “теневой флот” из устаревших танкеров, курсирующих без покрытия ответственности перед третьими лицами от Международной группы страховщиков IG, представляет опасность для экологии и создает риски масштабного разлива нефти. Об этом пишет Financial Times.



Вытеснение торговли российской нефтью в тень повлекло за собой опасения страховщиков и политиков по поводу непредсказуемых последствий разлива нефти. В энергетическом секторе обеспокоены тем, что мелкие и менее опытные трейдеры теперь перевозят нефть на более длинные расстояния на старых судах с неизвестным уровнем страхования.



Исполнительный директор норвежской компании Gard Рольф Торе Роппестад подсчитал, что с момента полномасштабного вторжения россии в Украину еще несколько тысяч судов торгуют по всему миру, не имея страховки от IG, в которую входят преимущественно европейские и американские страховщики. По словам Роппестада, среди этих судов значительная часть “теневого флота” – устаревших нефтяных танкеров, собранных Россией в обход западных санкций и часто застрахованных на местном уровне.

“Нас ожидает социальная и экологическая катастрофа, и она должна вызывать у всех большую обеспокоенность”, – отметил глава Gard.

Он добавил, что риск возможной экологической катастрофы будет только нарастать, поскольку все больше судов перестают нести ответственность за возможный разлив топлива после аварии и его последствия. По его мнению, более мелкие страховщики могут не справиться с последствиями таких разливов.



После начала российской полномасштабной войны в Украине западные страны запретили судам под российским флагом заходить в свои порты, а также запретили морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим ЕС и Британия запретили страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного в $60 за баррель ограничения.



Многие суда, не пользующиеся услугами IG, полагаются на других страховщиков в России и на Ближнем Востоке. Иран и Венесуэла уже давно используют собственные теневые флотилии из нескольких сотен судов для обхода санкций. У Ирана есть собственный страховщик Kish, созданный после того, как западные страховщики прекратили сотрудничество с этой страной.



Чаще всего танкеры с российской нефтью, следующие в Индию и Китай, проходят через проливы между Данией и Швецией в устье Балтийского моря.