



Судно с зерном из Черноморска обрушило мировые цены на пшеницу

Мировые цены на пшеницу снижаются после того, как первое судно с зерном покинуло украинский порт Черноморск. Фьючерсы на пшеницу 19 сентября подешевели на 1,3% до 5,84 долларов за бушель по после снижения на 2,2% накануне, пишет Bloomberg.



Одно из двух судов покинуло Черноморск с 3000 тоннами пшеницы и направляется к Босфору, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. Еще одно судно находится в порту с пшеницей для Египта, добавил он. Они прибыли в субботу.



Пять судов покинули Одессу после прекращения зерновой сделки, но все это были суда, застрявшие в Украине с начала войны, а не суда, с зерном.



Как отмечает Bloomberg, пока слишком рано говорить о том, окажут ли усилия Киева по открытию коридора существенную помощь экспорту. Рынок ждет реакции России, которая заявила, что будет рассматривать любые суда, направляющиеся в порты Украины, как потенциально перевозящие оружие. В августе российский военно-морской флот обстрелял судно, чтобы заставить его остановиться для проверки.



Украина является крупным экспортером зерна и исторически отправляла сельскохозяйственную продукцию по всему миру из своих черноморских портов, которые были заблокированы после выхода Москвы из зерновой сделки. Это вынудило Киев использовать сложные и дорогостоящие речные, железнодорожные и автомобильные маршруты для доставки урожая за границу, но в последние недели они также подвергались ударам российских дронов.