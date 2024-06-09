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Страны G7 сделают "жесткое предупреждение" Китаю
09.06.2024 17:05 Алина Груднева

Страны G7 сделают "жесткое предупреждение" Китаю

Страны G7 намерены направить Китаю "жесткое предупреждение" из-за помощи России в обходе санкций.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Лидеры G7 планируют сделать предупреждение китайским банкам на саммите, который состоится 13-15 июня в Италии. Стороны будут обсуждать торговлю между Китаем и РФ на фоне войны в Украине.

По словам источников, лидеры "большой семерки" пока что не планируют карательных мер. Их внимание будет сосредоточено, в первую очередь, на некрупных китайских банках.

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