



Страны G7 сделают "жесткое предупреждение" Китаю

Страны G7 намерены направить Китаю "жесткое предупреждение" из-за помощи России в обходе санкций.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



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Лидеры G7 планируют сделать предупреждение китайским банкам на саммите, который состоится 13-15 июня в Италии. Стороны будут обсуждать торговлю между Китаем и РФ на фоне войны в Украине.



По словам источников, лидеры "большой семерки" пока что не планируют карательных мер. Их внимание будет сосредоточено, в первую очередь, на некрупных китайских банках.