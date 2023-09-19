



США ввели санкции против лиц, связанных с производством иранских дронов

США ввели санкции в отношении семи человек и четырех компаний в Китае, России и Турции, которые связаны с разработкой иранской программы беспилотников, которые используются для атак на Украину.



"Продолжающееся, преднамеренное распространение Ираном своей программы беспилотников позволяет России и другим субъектам подрывать глобальную стабильность", - сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки США Брайан Нельсон.



Под санкции попали: иранская компания по производству дронов Shahin Co., ее управляющие, группа российских производителей комплектующих и два турецких валютчика Мехмет Токдемир и Алааддин Айкут.



В свою очередь, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон продолжит использовать все имеющиеся инструменты, чтобы привлечь Иран к ответственности.