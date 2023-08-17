



США дали “добро”на продажу Израилем Германии Arrow 3 на 3,5 млрд долларов

Правительство Соединенных Штатов 17 августа одобрило просьбу Израиля об экспорте совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию, что станет крупнейшей в истории оборонной сделкой Израиля. Об этом сообщило Министерство обороны Израиля.



По данным ведомства, правительство США одобрило продажу системы, которая была разработана совместно Организацией противоракетной обороны Израиля и Агентством противоракетной обороны США и производится компанией Israel Aerospace Industries. Полный контракт на сумму 3,5 миллиарда долларов будет подписан к концу 2023 года. Берлин ожидает, что система Arrow 3 будет доставлена ​​в последнем квартале 2025 года.



Arrow 3 является передовой израильской системой ПРО большой дальности, предназначенной для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы, выводя снаряды и их боеголовки ближе к местам их запуска, из расстояние до 2400 километров. Ведутся работы по разработке усовершенствованной системы Arrow 4.



Германия уже более года пытается приобрести у Израиля систему Arrow 3. Сделка также обсуждалась на встрече в апреле между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и канцлером Германии Олафом Шольцем.

