



SpaceX открыла предпродажу газовой горелки в форме ракеты Starship за $175

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX открыла предварительный заказ на газовые горелки Starship Torch в форме мощнейшей в мире ракеты стоимостью $175.



Горелку создали в масштабе 1:200 от размера ракеты Starship. Ей можно растапливать сыр, поджаривать стейки, зажигать свечи или камин.

Starship Torch имеет предохранитель и функцию регулировки пламени. Горелку можно заправлять из стандартных баллонов с газом, но они не идут в комплекте.



Starship Torch появилась в магазине SpaceX 17 апреля, когда должен был состояться запуск Starship. Однако в этот день пришлось отложить полет ракеты из-за того, что замерз клапан давления.



В марте автокомпания Илона Маска Tesla выпустила на продажу лимитированную партию брендированного пива под названием Giga Bier. Набор из трех бутылок по 330 мл с содержанием алкоголя 5% стоит €89.



Это не единственный алкоголь, который предлагала Tesla своим поклонникам – в 2020 году компания продавала брендированную текилу по $250 за бутылку 750 мл. Среди других нетипичных для автопроизводителя продуктов были кибер-свисток и детский квадроцикл в стиле пикапа Cybertruck.