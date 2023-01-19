



Сокращение штата Amazon затронет Израиль

Через две недели после того, как генеральный директор Amazon Джефф Безос объявил, что компания уволит 18 000 человекпо всему миру, сотрудники компании в Израиле были вызваны на собрание в среду утром, где им сообщили, что эти увольнения коснутся и их самих, сообщает Kan 11 News .



Пока неизвестно, сколько сотрудников Amazon в Израиле будет уволено, но предполагается, что их будут десятки.



Сообщение об этом появилось в среду после того, как Microsoft официально объявил об увольнении около 10 000 сотрудников по всему миру, что составляет около 5% ее персонала.