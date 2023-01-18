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Microsoft уволит 11 тысяч сотрудников
18.01.2023 19:19 Алина Груднева

Microsoft уволит 11 тысяч сотрудников

Microsoft уволит тысячи сотрудников в рамках сокращения штата сотрудников в условиях замедления мировой экономики.

Об этом сообщает Sky News.

Одна из крупнейших в мире технологических компаний может объявить о планах по увольнению сотрудников по всему миру в течение нескольких дней.

В Microsoft работает более 220 000 человек, в том числе 6 000 в Великобритании. Компания рассматривает возможность сокращения примерно 5% своей рабочей силы, что составляет примерно 11 000 рабочих мест.

В ответ на запрос Sky News, представитель Microsoft сказал, что компания не комментирует слухи или предположения относительно сокращения сотрудников.

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