



Сколько стоит китайский недоджип Москвич

Стоимость нового городского кроссовера "Москвич 3" составит от 1,97 миллиона рублей, новинка будет представлена в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой, говорится в сообщении автопроизводителя.



"Городской кроссовер "Москвич 3" — это первая модель, которая сошла с конвейера возрожденного производстве завода "Москвич". Новый автомобиль будет доступен в продаже по цене от 1 970 000 рублей. "Москвич 3" будет представлен в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой", — отмечается в сообщении автопроизводителя.



Также в компании заявили, что завершили выбор партнеров дилерской сети в Москве. До конца года отгрузка автомобилей начнется в 11 дилерских центров: Рольф Химки, Автомир Озерная, Авилон Волгоградский проспект, Major Новорижское шоссе, Рольф Центр, Автомир Ярославское шоссе, Авилон Легенда ТТК, ТЦ Кунцево, Петровский Белая Дача, Авторусь Измайлово и Автопассаж.



Москвич-3 - легковой автомобиль, серийно выпускаемый с ноября 2022 года на заводе «Москвич». Автомобиль представляет собой китайский кроссовер Sehol X4 (JAC JS4), транспортируемый в Россию из Китая в разобранном виде и затем собираемый методом крупноузловой сборки.