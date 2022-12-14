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Skoda, принадлежащая Volkswagen, рассматривает возможность ухода с рынка Китая
14.12.2022 04:34 Евгения Маркова

Skoda, принадлежащая Volkswagen, рассматривает возможность ухода с рынка Китая

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, входящий в состав Volkswagen Group, рассматривает возможность ухода из Китая и примет окончательное решение в следующем году, сообщил гендиректор Клаус Зеллмер.

"Конкуренция там очень высока, поэтому мы вместе с нашим китайским партнером по совместному предприятию рассмотрим, как нам действовать дальше. Мы хотим проверить все сценарии, а затем уже принять решение", - заявил Зеллмер.

Генеральный директор сказал, что компания может рассмотреть возможность просто продавать автомобили в Китае, а не производить их там.

В настоящее время Skoda хочет больше сосредоточиться на Индии, добавил Зеллмер.

Представитель Volkswagen прокомментрировал, что для Skoda это нормальная деловая процедура - постоянно проверять свою позицию на международных рынках и адаптировать ее к местным изменениям.

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