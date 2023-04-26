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Skoda показала новые поколения Superb и Kodiaq
26.04.2023 18:03 Евгения Маркова

Skoda показала новые поколения Superb и Kodiaq

Чешский автопроизводитель Skoda впервые показал новые поколения седана и универсала Superb и кроссовера Kodiaq. Об этом идет речь на сайте компании.
 
Эти модели остаются основными в 2023 году. Их представят осенью этого года.
 
Superb получит передовые технологии безопасности и более высокий уровень комфорта.
 
А Kodiaq будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями и силовыми гибридными установками.
 
Кроме того, известно, что бренд намерен сохранить спортивную версию RS и улучшить безопасность модели.
 
Отмечается, что Kodiaq является одним из самых успешных кроссоверов в истории бренда. С 2016 года их было продано более 740 тысяч.

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