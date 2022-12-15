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Швейцария сократила потребление газа на треть
15.12.2022 00:19 Ольга Белозерова

Швейцария сократила потребление газа на треть

Швейцария сократила потребление газа на треть с начала 2022 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Швейцарской ассоциации газовой промышленности, сообщают РИА Новости. По данным организации, потребление упало почти на 35% с января по октябрь (по сравнению со средним показателем за последние 5 лет). 

В документе отмечается, что в октябре снижение потребления достигло 40%. 

"Довольно мягкий месяц, который задержал запуск систем отопления", - сказано в документе.

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