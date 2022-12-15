



Шекель слабеет после повышения ставки ФРС

Шекель сегодня слабеет по отношению к доллару и евро. На утренних межбанковских торгах обменный курс шекеля вырос на 0,54% по отношению к доллару по 3,429 шекеля за доллар и на 0,36% по отношению к евро по 3,644 шекеля за евро.



В среду, 14 декабря Банк Израиля установил репрезентативный курс шекеля к доллару на 0,670% ниже уровня вторника, до 3,410 шекеля за доллар, а репрезентативный курс шекеля к евро был установлен на 0,321% выше, до 3,630 шекеля за евро.



Шекель слабеет сегодня после того, как Федеральная резервная система США вчера повысила процентную ставку на 0,5% до 4,25-4,5% после четырех последовательных повышений на 0,75%. ФРС заявила, что к концу 2023 года ставка будет повышена на 5-5,25%. Ожидается, что Банк Израиля повысит процентную ставку на 0,25% в следующем месяце до 3,5%.



Но, по мнению большинства экспертов, не разница в процентных ставках ослабляет шекель, а продолжающееся падение на зарубежных фондовых рынках, которое вынуждает израильских институциональных инвесторов продавать шекели и покупать иностранную валюту, чтобы хеджировать свои позиции за границей. Тем не менее, рост процентных ставок является основным фактором, толкающим фондовые рынки вниз.



Этим вечером Центральное статистическое бюро Израиля объявит индекс потребительских цен за ноябрь, при этом аналитики ожидают повышения на 0,15%, что приведет к росту годовой инфляции в Израиле до 5,3%.