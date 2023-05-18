



Саудовская Аравия собирается провести вторичное размещение акций Aramco

Планы Саудовской Аравии по очередному многомиллиардному размещению акций компании Aramco набирают обороты, и любая сделка станет одной из крупнейших продаж акций в мире за последние годы, пишет Bloomberg.



Королевство работает с несколькими консультантами над изучением возможности дополнительного размещения акций на бирже в Эр-Рияде.



Размещение акций Aramco может состояться уже в этом году, если правительство пойдет на это, хотя точные сроки пока не определены.



Даже размещение акций в размере 1% принесет королевству более $20 млрд, поскольку оно приступает к реализации амбициозного инвестиционного плана по диверсификации местной экономики. Саудовское правительство напрямую владеет около 90% акций Aramco, еще 8% принадлежит суверенному фонду благосостояния.



Вторичное размещение акций Aramco может привлечь новых инвесторов после того, как в марте компания повысила базовые дивиденды, а в мае заявила, что будет производить дополнительные выплаты акционерам за счет избытка свободных денежных средств.



Дополнительные доходы могут увеличить выплаты акционерам Aramco, и без того крупнейшие в мире, на $20 млрд в этом году.