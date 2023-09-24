



Россия стала главным источником золота в ОАЭ после введения санкций

Россия стала крупнейшим источником золота для Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом году после того, как западные страны ввели санкции на поставки после вторжения Кремля в Украину. Об этом пишет Bloomberg.



Согласно базе данных Comtrade ООН, в прошлом году ОАЭ импортировали 96,4 тонны золота из России, больше, чем любая другая страна. Это примерно треть годовой добычи золота в России и более чем 15-кратное увеличение годового импорта золота в ОАЭ из страны.



ОАЭ уже давно являются ключевым центром поставок драгоценных металлов, особенно из Африки и Индии, но в прошлом году они впервые сыграли важную роль в торговле российским золотом. До войны почти все российские слитки отправлялись в Лондон, главный рынок мира, но это быстро стало табу среди банков, которые раньше с ними обращались.



Западные санкции перерезали обычные экспортные маршруты России, вынудив горнодобывающие компании страны искать новые способы сбыта своего металла. Малоизвестные трейдеры в Дубае, Стамбуле и Гонконге взяли на себя торговлю.



Другими ключевыми поставщиками золота в ОАЭ в прошлом году были Мали и Гана, которые поставили 95,7 тонны и 81 тонну соответственно. Швейцария была основным пунктом назначения для экспорта золота из Эмиратов, приняв 145 тонн.

