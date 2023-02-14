



Россия: поставки иранских автомобилей в РФ невозможны без сертификации

Минпромторг не получал запросы на сертификацию для поставок иранских автомобилей.



Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.



Уточняется, что без получения сертификации поставки транспортных средств из Ирана в РФ являются невозможными.



В российском минпромторге пояснили, что это является одним из основных условий для поставок импортных автомобилей. Сертификацию нужно пройти, в том числе, для эксплуатации машин на территории РФ.



"На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы", - сказано в заявлении.