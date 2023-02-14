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Россия: поставки иранских автомобилей в РФ невозможны без сертификации
14.02.2023 10:13 Алина Груднева

Россия: поставки иранских автомобилей в РФ невозможны без сертификации

Минпромторг не получал запросы на сертификацию для поставок иранских автомобилей.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Уточняется, что без получения сертификации поставки транспортных средств из Ирана в РФ являются невозможными.

В российском минпромторге пояснили, что это является одним из основных условий для поставок импортных автомобилей. Сертификацию нужно пройти, в том числе, для эксплуатации машин на территории РФ.

"На сегодняшний день автомобили иранских автоконцернов не сертифицированы", - сказано в заявлении.

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