



Работники хайтека: мы продолжим бороться

Работники хайтека обещают продолжить свою борьбу против плана правовой реформы.



Таким образом, в штабе High Tech Workers' Struggle ответили на пресс-конференцию премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно влияния реформы на экономику.



"Если нет демократии, то не будет ни высоких технологий, ни экономики. Венчурные фонды и глобальные компании не впечатлены такими пресс-конференциями. Экономисты, инвесторы, предприниматели говорят вам остановиться - так остановитесь же, прежде чем приведете демократию к краху. Мы не прекратим свою борьбу", - сказано в заявлении.

