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Работники хайтека: мы продолжим бороться
25.01.2023 20:38 Алина Груднева

Работники хайтека: мы продолжим бороться

Работники хайтека обещают продолжить свою борьбу против плана правовой реформы.

Таким образом, в штабе High Tech Workers' Struggle ответили на пресс-конференцию премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно влияния реформы на экономику.

"Если нет демократии, то не будет ни высоких технологий, ни экономики. Венчурные фонды и глобальные компании не впечатлены такими пресс-конференциями. Экономисты, инвесторы, предприниматели говорят вам остановиться - так остановитесь же, прежде чем приведете демократию к краху. Мы не прекратим свою борьбу", - сказано в заявлении.
 

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