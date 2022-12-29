



Производство чипов в Южной Корее максимально упало со времен глобального кризиса

За ноябрь производство полупроводников в Южной Корее упало до самых низких показателей со времен мирового финансового кризиса 2009 года. Это сказалось на промышленном производстве и указало на дальнейшее охлаждение зарубежного спроса на технологические компоненты по мере замедления мировой экономики.



Производство чипов упало на 15% против прошлогодних показателей, что стало наибольшим падением с 2009 года. Общее промышленное производство сократилось на 3,7% по сравнению с прошлым годом и стало наибольшим падением с начала пандемии.



Последние данные о выпуске продукции показали, что производство микросхем также снизилось на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. А запасы полупроводников наоборот выросли на 20% по сравнению с ноябрем прошлого года, увеличившись с 12,9% в предыдущем месяце.



Значительное увеличение складских запасов с октября прошлого года свидетельствует о глобальном избытке чипов, производство которых занимает лидирующие позиции в Корее, отмечает издание Bloomberg.



Поэтому производители пересматривают инвестиционные планы, готовясь к падению спроса на свою продукцию как в стране, так и за ее пределами. Падение активности говорит об ослаблении темпов восстановления в стране, что тесно связано с мировой экономикой.



Экономический рост в Корее уже находится под давлением падения экспорта и повышения процентных ставок внутри страны, а мрачные перспективы за рубежом лишь усугубляют беспокойство.