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Проект бюджета США на 2025 год: сколько планируется выделить и на что
11.03.2024 18:50 Алина Груднева

Проект бюджета США на 2025 год: сколько планируется выделить и на что

В американских медиа поступили подробности о проекте бюджета США на 2025 год.

По предварительным данным, он включает расходы на оборонную сферу в размере $850 млрд.

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На сдерживание России американцы планируют выделить $1,5 млрд. Также средства США планируют направить на борьбу с влиянием Китая.

По неподтвержденным данным, президент США Джо Байден также запросил у Конгресса выделить около $20 млрд на модернизацию ядерного оружия.
 

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