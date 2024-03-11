Проект бюджета США на 2025 год: сколько планируется выделить и на что
В американских медиа поступили подробности о проекте бюджета США на 2025 год.
По предварительным данным, он включает расходы на оборонную сферу в размере $850 млрд.
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На сдерживание России американцы планируют выделить $1,5 млрд. Также средства США планируют направить на борьбу с влиянием Китая.
По неподтвержденным данным, президент США Джо Байден также запросил у Конгресса выделить около $20 млрд на модернизацию ядерного оружия.