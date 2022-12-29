



Продажи электромобилей составили 10% от всех проданных автомобилей в 2022 году

Согласно последним данным о поставках новых автомобилей в Израиль, в 2022 году в Израиле было продано 27 058 электромобилей EV, что составляет 10% от всех новых автомобилей. Это аналогично проценту новых автомобилей, которые являются EV в Западной Европе. Для сравнения в 2021 году эта цифра составила 3,8%.



Только в декабре было продано почти 3100 электромобилей. Отчасти это связано с “стихийными покупками” перед запланированным повышением налогов на электромобили в январе.



Более 40% новых автомобилей, проданных в Израиле в декабре, были электромобилями, в сравнении с ноябрем, когда это количество составило 35%.

Самым продаваемым электромобилем в Израиле является Geometry C китайского автопроизводителя Geely, которая захватила 25% рынка электромобилей в Израиле. Tesla находится на втором месте с долей рынка новых поставок 17,1%, а ATTO3 BYD – на третьем месте с долей рынка 13,4%. Источники на рынке считают, что в Израиле все еще есть запрос на более 40 000 новых электромобилей.



Электромобили с подключаемым модулем также побили рекорды в этом году в Израиле, доставив 13 500 единиц, или 5% от общего объема продаж. Двумя лидерами в этой категории стали MG EHS китайской компании SAIC с долей рынка 36% и Niro корейской компании Kia с долей рынка 27,3%.



Если к этому добавить гибридные автомобили, то каждый третий автомобиль, проданный в Израиле в 2022 году, был электромобилем, авто с подключаемым модулем или гибридным мотором.