Популярный японский бренд ушел с российского рынка
Популярный японский ретейлер одежды Uniqlo официально покинул российский рынок.
По данным росСМИ, бренд расторг договоры аренды помещений под магазины в РФ.
Российский персонал был уволен, а японские менеджеры переведены в другие страны.
Магазины Uniqlo были закрыты в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. В течение года бренд продолжал выплачивать зарплаты сотрудникам. Полноценно деятельность юридическое лицо прекратило в РФ лишь сейчас.