



Популярный японский бренд ушел с российского рынка

Популярный японский ретейлер одежды Uniqlo официально покинул российский рынок.



По данным росСМИ, бренд расторг договоры аренды помещений под магазины в РФ.



Российский персонал был уволен, а японские менеджеры переведены в другие страны.



Магазины Uniqlo были закрыты в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. В течение года бренд продолжал выплачивать зарплаты сотрудникам. Полноценно деятельность юридическое лицо прекратило в РФ лишь сейчас.