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Популярный японский бренд ушел с российского рынка
22.08.2023 15:48 Алина Груднева

Популярный японский бренд ушел с российского рынка

Популярный японский ретейлер одежды Uniqlo официально покинул российский рынок.

По данным росСМИ, бренд расторг договоры аренды помещений под магазины в РФ.

Российский персонал был уволен, а японские менеджеры переведены в другие страны.

Магазины Uniqlo были закрыты в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. В течение года бренд продолжал выплачивать зарплаты сотрудникам. Полноценно деятельность юридическое лицо прекратило в РФ лишь сейчас.

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