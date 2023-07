Помидоры в Индии выросли в цене на 445%, стали дороже бензина и породили мемы

Жаркая погода и проливные дожди негативно сказались на урожайности в ключевых регионах выращивания помидоров в Индии. Об этом пишет Bloomberg.



Цены на помидоры в Индии стремительно растут из-за неблагоприятной погоды, что вызвало волну мемов в социальных сетях, сравнивающих стоимость основного ингредиента с чем угодно, от бензина до политического влияния.



Задержка сезона дождей, и наоборот – проливные дожди в некоторых районах выращивания и более высокие, чем обычно, температуры в прошлом месяце повлияли на урожайность, что привело к пятикратному росту цен в этом году.



Помидоры и лук настолько важны в самой густонаселенной стране мира, что рост цен может спровоцировать протесты. Как отмечает Bloomberg, некоторые политические партии в Индии проиграли выборы, потому что не смогли контролировать цены на лук, который наряду с помидорами является неотъемлемым элементом основных блюд. Высокие цены на продовольствие также могут помешать центральному банку стимулировать экономический рост и держать инфляцию под контролем.



Дошло до того, что ресторан McDonald’s в Нью-Дели повесил на стену объявление о временном отсутствии помидоров в бургерах.



“Несмотря на все наши усилия, мы не можем получить достаточное количество помидоров, прошедших проверку качества”, – говорится в уведомлении.



Many McDonald's restaurants in India have removed tomatoes from their burgers and wraps due to supply shortages and price hike. #tomato #TomatoPrice #TomatoPriceHike pic.twitter.com/lGFMCR4khr