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помидоры
08.07.2023 18:24 Наталья Богинская

Помидоры в Индии выросли в цене на 445%, стали дороже бензина и породили мемы

Жаркая погода и проливные дожди негативно сказались на урожайности в ключевых регионах выращивания помидоров в Индии. Об этом пишет Bloomberg.

Цены на помидоры в Индии стремительно растут из-за неблагоприятной погоды, что вызвало волну мемов в социальных сетях, сравнивающих стоимость основного ингредиента с чем угодно, от бензина до политического влияния.

Задержка сезона дождей, и наоборот – проливные дожди в некоторых районах выращивания и более высокие, чем обычно, температуры в прошлом месяце повлияли на урожайность, что привело к пятикратному росту цен в этом году. 

Помидоры и лук настолько важны в самой густонаселенной стране мира, что рост цен может спровоцировать протесты. Как отмечает Bloomberg, некоторые политические партии в Индии проиграли выборы, потому что не смогли контролировать цены на лук, который наряду с помидорами является неотъемлемым элементом основных блюд. Высокие цены на продовольствие также могут помешать центральному банку стимулировать экономический рост и держать инфляцию под контролем.

Дошло до того, что ресторан McDonald’s в Нью-Дели повесил на стену объявление о временном отсутствии помидоров  в бургерах. 

“Несмотря на все наши усилия, мы не можем получить достаточное количество помидоров, прошедших проверку качества”, – говорится в уведомлении.
 


Социальные сети пестрят мемами, связанными с помидорами. Один показывает, что помидоры опережают бензин и дизельное топливо, а другой предлагает получить бесплатный iPhone за каждый килограмм помидоров. Ссылаясь на ключевого лидера оппозиции и других законодателей, присоединившихся к правящему альянсу в Махараштре – самом богатом штате Индии, возглавляемом партией Бхаратия Джаната премьер-министра Нарендры Моди, — в видео на YouTube шутили, что покупать политиков дешевле, чем покупать помидоры.
  Согласно данным, собранным Министерством продовольствия, розничная цена помидоров в Нью-Дели в четверг, 6 июля, составляла 120 рупий (1,45 доллара США) за килограмм по сравнению с 22 рупиями в начале 2023 года. Тем временем в столице бензин продавался по цене около 96 рупий за литр. 

Рост цен в Индии даже стимулирует преступность. Как сообщает Hindustan Times, фермер из южного штата Карнатака заявил о краже помидоров на сумму 150 000 рупий, это около 1800 долларов.

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