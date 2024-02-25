



Пользователи Reddit считают планы по продаже акций "началом конца"

Пользователи Reddit с глубоким унынием отреагировали на заявление компании о том, что она планирует продавать акции населению.



Компания заявила, что ее планы "захватывающие" и предоставят бизнесу возможности для роста.



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Однако многие пользователи опасаются, что этот шаг кардинально изменит сайт.



Reddit, основанный почти двадцать лет назад, - это онлайн-форум, где пользователи могут задавать вопросы и оставлять комментарии на интересующие их темы.



В декабре 2023 года его ежедневно посещали в среднем более 76 миллионов человек, привлеченные такими функциями, как повторяющиеся темы "Спроси меня о чем угодно", в которых задают вопросы самые разные участники - от анонимных простых людей до бывшего президента США Барака Обамы.



Некоторые считают, что первичное публичное размещение акций, поданное в регулирующие органы США, изменит дух сайта.



"Когда самые важные клиенты переходят от пользователей к акционерам, продукт всегда страдает", - сказал один человек.

