Пентагон переоценил стоимость военной помощи Украине

В Пентагоне переоценили стоимость военной помощи Украине за два года, обнаружив несоответствие между оценочной и реальной ценой на предоставленное оборудование на 6,2 млрд долларов.



Об этом уведомила представительница минобороны США Сабрина Сингх.



"Эта корректировка привела к профициту в американской казне, который администрация планирует использовать в будущих пакетах, предназначенных для поддержки контрнаступления Украины против России. Из 6,2 млрд долларов ошибка составила 3,6 млрд долларов в текущем финансовом году и 2,6 млрд долларов в предыдущем, закончившемся в сентябре 2022 года", - сказала она.



Сингх пояснила, что ошибка была допущена, поскольку изначально использовалась стоимость оборудования, которое замещает переданную технику, а не цену на саму передаваемую технику, которая по факту является меньше с учетом износа и старения.



Она заверила, что из-за этого несоответствия не будет ограничен размер пакетов помощи Украине.

BREAKING: Pentagon says it overestimated the value of the weapons it has sent to Ukraine by $6.2 billionpic.twitter.com/GesSDyU1xV