



От Хайфы до центра Израиля за полчаса

Комитет по национальным инфраструктурам рекомендовал правительству утвердить план модернизации и расширения прибрежной железной дороги между станцией Шфаим и станцией Хоф Ха-Кармель.



План предусматривает модернизацию существующих путей и добавление рядом с ними двух путей для скоростных поездов, расширение существующих пассажирских станций и добавление новых станций, создание разделительных полос на всех пересечениях путей вдоль маршрута и улучшение взаимодействия с пересекающимися потоками. Кроме того, будут проложены два новых пригородных железнодорожных пути в Нетании до Шфаим.





На маршруте планируется построить 11 станций, включая четыре новые - Зихрон-Яаков, Биньямина-Ор-Акива, станция Михлалот в Нетании и Шфаим. Станции Хоф Ха Кармель, Атлит, Хадера, Нетания и Нетания Сапир будут модернизированы, и на них будут построены новые вокзалы.



Дорога, проходящая через Биньямину, будет закрыта, а новая дорога пройдет рядом с шоссе № 4 между Ор-Акива и Биньяминой. Там будет построена новая пассажирская станция, с эстакадами для пешеходов и велосипедистов, подземными парковками и доступом для общественного транспорта и частных автомобилей.



В крупном транспортном центре, строительство которого уже продвигается в эти дни на западе Хадеры, будет пересадочная станция между скоростными и пригородными поездами, и она будет построена с сохранением близлежащего водохранилища Самар и леса Хадеры.





Высокоскоростной поезд будет двигаться от южной Хайфы до Шфаим с расчетной скоростью 250 км/ч, и будет проделывать путь примерно за полчаса, причем некоторые поезда будут останавливаться только на одной станции - в Хадере.



Пригородные поезда будут двигаться со скоростью 160 км/ч и совершать поездку примерно за 50 минут, останавливаясь на каждой станции, поэтому станции, как правило, расположены рядом с пригородными путями. Согласно оперативному прогнозу на 2040 год, в пиковое время со станции Хоф Ха Кармель планируется отправление 14 пассажирских поездов в южном направлении.



Согласно стратегическому плану железной дороги, грузовые перевозки из Хайфы на юг в будущем будут осуществляться в основном по восточному маршруту, а не по прибрежной железной дороге.