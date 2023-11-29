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Новаторский трансатлантический перелет на 100% экологичном топливе
29.11.2023 03:30 MIGnews.com

Новаторский трансатлантический перелет на 100% экологичном топливе

Первый трансатлантический рейс большого пассажирского самолета, работающего только на альтернативных видах топлива, скоро отправится в полет.

Как ожидается, самолет авиакомпании Virgin Atlantic, полетит из лондонского Хитроу в аэропорт JFK Нью-Йорка в 11:52 GMT.

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Так называемое экологически чистое авиационное топливо (SAF) может быть изготовлено из различных источников, включая зерновые культуры, бытовые отходы и кулинарные масла.

Для этого полета Boeing 787 будет заправлен 50 тоннами SAF. Используются два типа, из которых 88% получено из отходов жиров, а остальное - из отходов переработки кукурузы в США.

 

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