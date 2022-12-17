



Нефть Brent обрушилась ниже важной отметки, а WTI достигла нового предела

В ходе торгов в минувшую пятницу, 16 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 79,04 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 2,17 доллара или 2,04% во время торговой сессии.



Параллельно американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 74,29 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело на 1,82 доллара или 2,4%, согласно данным Reuters.



По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 81,46 доллара за баррель (-2,67%);

Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,11 доллара за баррель (-2,39% доллара).