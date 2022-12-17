Нефть Brent обрушилась ниже важной отметки, а WTI достигла нового предела
В ходе торгов в минувшую пятницу, 16 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 79,04 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 2,17 доллара или 2,04% во время торговой сессии.
Параллельно американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 74,29 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело на 1,82 доллара или 2,4%, согласно данным Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 81,46 доллара за баррель (-2,67%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,11 доллара за баррель (-2,39% доллара).
Кроме того, марка нефти WTI, по словам эксперта из Mizuho, на пути к тестированию нового психологического рубежа – 70 долларов за баррель.
Цены на нефть падают из-за ожиданий снижения спроса.