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Нефть Brent обрушилась ниже важной отметки, а WTI достигла нового предела
17.12.2022 19:03 Наталья Богинская

Нефть Brent обрушилась ниже важной отметки, а WTI достигла нового предела

В ходе торгов в минувшую пятницу, 16 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 79,04 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 2,17 доллара или 2,04% во время торговой сессии.

Параллельно американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 74,29 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело на 1,82 доллара или 2,4%, согласно данным Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

  • Марка нефти Brent торгуется на уровне 81,46 доллара за баррель (-2,67%);
  • Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 76,11 доллара за баррель (-2,39% доллара).
Падению цен на нефть в пятницу способствовало более масштабное падение акций из-за опасений относительно начала рецессии после того, как большинство центробанков заявили о плане продолжать агрессивную монетарную политику для дальнейшей борьбы с инфляцией.

Кроме того, марка нефти WTI, по словам эксперта из Mizuho, на пути к тестированию нового психологического рубежа – 70 долларов за баррель.

Цены на нефть падают из-за ожиданий снижения спроса.
 

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