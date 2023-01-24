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На фоне опасений: Нетаниягу встретился с управляющим Банка Израиля
24.01.2023 20:20 Ольга Белозерова

На фоне опасений: Нетаниягу встретился с управляющим Банка Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с управляющим Банка Израиля Амиром Яроном.

Встреча состоялась на фоне опасений и предупреждений о том, что планы правительства изменить судебную систему Израиля могут отпугнуть инвесторов и повлиять на кредитный рейтинг страны, сообщает Times of Israel.

Банк Израиля недавно направил Министерству финансов список опасений, поднятых международными рейтинговыми агентствами. 

Встреча Нетаниягу и Ярона состоялась через несколько часов после того, как сотни сотрудников сферы хай-тек провели протест против запланированных изменений.

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