



На фоне опасений: Нетаниягу встретился с управляющим Банка Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с управляющим Банка Израиля Амиром Яроном.



Встреча состоялась на фоне опасений и предупреждений о том, что планы правительства изменить судебную систему Израиля могут отпугнуть инвесторов и повлиять на кредитный рейтинг страны, сообщает Times of Israel.



Банк Израиля недавно направил Министерству финансов список опасений, поднятых международными рейтинговыми агентствами.



Встреча Нетаниягу и Ярона состоялась через несколько часов после того, как сотни сотрудников сферы хай-тек провели протест против запланированных изменений.