



Мьянма обогнала Афганистан как крупнейший производитель опиума

Мьянма стала крупнейшим в мире производителем опиума, обогнав Афганистан, говорится в докладе ООН.



По оценкам, в этом году производство опиума в этой стране вырастет на 36% и составит 1080 тонн, что намного больше, чем 330 тонн, которые, по сообщениям, произвел Афганистан.



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Выращивание мака в Афганистане сократилось на 95% после запрета на наркотики, введенного правящим движением Талибан в прошлом году.



Тем временем в Мьянме, где жестокая гражданская война превратила мак в прибыльный источник дохода, его производство расширилось.



Опиум, являющийся ключевым ингредиентом тяжелого наркотика героина, выращивается в Мьянме уже несколько десятилетий, где он служит источником финансирования повстанческих группировок, ведущих борьбу с правительством.

