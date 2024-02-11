



МВФ: война между Израилем и ХАМАСом угрожает мировой экономике

Война между Израилем и ХАМАСом чревата негативными последствиями для мировой экономики.



По данным DW, такое заявление сделала глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите в Дубае.



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Она подчеркнула, что в настоящее время мировая экономика развивается и проявляет устойчивость, несмотря на разные войны, но ситуация может измениться.



"Эта чрезвычайная неопределенность усугубляет проблемы для экономик, которые все еще восстанавливаются после предыдущих потрясений. Дальнейшее расширение конфликта усугубит экономический ущерб", - предостерегла глава МВФ.



